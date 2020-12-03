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مجلة أمريكية: الولايات المتحدة تسحب نصف دبلوماسييها من العراق

كشفت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت سحب نصف الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في بغداد قبيل ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأكد مسؤول أمريكي وآخر في وزارة الخارجية لـ”بوليتيكو”، أن تخفيض عدد الموظفين أمر مؤقت، إلّا أنه نظراً إلى المسار الانحداري للعلاقة الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب، فليس من الواضح متى سيتم استئناف التوظيف الكامل.

وأضافت المجلة أن المسؤول الأمريكي أكد أن ن ما يصل إلى نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون.

أما المسؤول في وزارة الخارجية، فرفض تقديم المزيد من التفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين جار.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو نصف دبلوماسييها من السفارة الأمريكية في بغداد، بسبب تخوف واشنطن من انتقام إيران، بعد حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.