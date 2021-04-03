خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»

مبادرة لبنانية تضم 4 دول عربية لخلق سوق اقتصادية مشتركة

صرح مستشار رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون أنطوان قسطنطين إن الرئيس يستعد لطرح مبادرة جديدة ستفتح آفاقاً كبيرة أمام اللبنانيين.

حيث نشر قسطنطين عبر حسابه على تويتر مؤكداً أن الرئيس ميشال عون​ يستعد للمبادرة بالسعي لقيام سوق اقتصادية مشتركة، وستضم كل من  ​لبنان​ و​الأردن​ والعراق​ و​سوريا​، وهدفها التكامل مع السوق العربية الأوسع.

وأشار  المستشار إلى أن هذه المبادرة ستفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل.