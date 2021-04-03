مبادرة لبنانية تضم 4 دول عربية لخلق سوق اقتصادية مشتركة
صرح مستشار رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون أنطوان قسطنطين إن الرئيس يستعد لطرح مبادرة جديدة ستفتح آفاقاً كبيرة أمام اللبنانيين.
حيث نشر قسطنطين عبر حسابه على تويتر مؤكداً أن الرئيس ميشال عون يستعد للمبادرة بالسعي لقيام سوق اقتصادية مشتركة، وستضم كل من لبنان والأردن والعراق وسوريا، وهدفها التكامل مع السوق العربية الأوسع.
وأشار المستشار إلى أن هذه المبادرة ستفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل.