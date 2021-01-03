ما حقيقة قيام رجل مسن باغتصاب طفل في حلب!

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن "شرطة الأنصاري" في حلب، ألقت القبض على رجل مسن أقدم على استدراج طفل يبلغ من العمر 1 عاماً واغتصبه داخل أحد المنازل. حيث سُمع صراخه من قبل أحد الجوار الذي أخبر القسم المذكور، وأنه تم نقل الطفل إلى أحد مشافي حلب .



وكشفت وزارة الداخلية السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن «الخبر غير صحيح وعارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولم تحصل هذه الحادثة في أي حي من أحياء مدينة حلب، كما أنه لم يُسعف طفل إلى أي مشفى في حلب بهذا الخصوص».



وأضافت الداخلية أن «بعض الصفحات قامت بنشر هكذا أخبار ملفقة وغير صحيحة لإشاعة الذعر والخوف لدى المواطنين، مما يعرض أصحاب هذه الصفحات للملاحقة القانونية».