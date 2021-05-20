لبنان يعفي وزير خارجيته بعد تصريحاته ضد السعودية

أعفى الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير خارجيته شربل وهبة من مهامه، وعين زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع وزيرة للخارجية بالوكالة، كإجراء لاحتواء أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول خليجية أخرى، سببها تصريحات “وهبة” خلال لقاء تلفزيوني.



وطلب عون من عكر، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة، إضافة إلى مهامها الأصلية بعد قبوله طلب استقالة “وهبة”.



وكانت أعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، طلب من الرئيس ميشال عون الإعفاء من مهام منصبه، بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية أدت إلى توتر العلاقات مع حلفاء بلاده.



وذكرت وزارة الإعلام اللبنانية نقلا عن وهبة تصريحه، قائلاً “في ضوء التطورات والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، قدمت إلى فخامة الرئيس طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية”.



واتهم “وهبة” دول الخليج بدعم “داعش”، وقال “أتى الدواعش الذين أحضرتهم لنا دول أهل المحبة والصداقة والأخوّة”.



وردت عليه المحاورة “تتحدث عن دول الخليج؟”، فأجابها “لا أريد أن أسمي، دول المحبة جلبت لنا الدولة الإسلامية”.



الجدير بالذكر أن كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين استدعت سفراء لبنان وأصدرت شكاوى رسمية، على خلفية تصريحات “وهبة” الأخيرة.