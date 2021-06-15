كهرباء اللاذقية تسجل 350 ضبط سرقة حتى أيار الماضي

في حادثة لم تعد مستغربة أو جديدة، كشف مصدر في الشركة العامة لكهرباء اللاذقية عن سرقة كابلات كهربائية لخمسة أبنية في حي جب حسن بمدينة اللاذقية، مؤكداً تسجيل 350 ضبط سرقة لأمراس وكابلات للشبكة الكهربائية بقيمة 800 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي.



وبيّن المصدر أن السرقات موزّعة على كافة أنحاء المحافظة وتتضمن سرقة أمراس، أسلاك، كابلات أرضية، كابلات تغذي أبنية ومنها ماهو ضمن نطاق الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن سرقات الكابلات الكهربائية تتم ليلاً أثناء فترة التقنين الكهربائي، خاصة عندما تكون الظروف الجوية سيئة.



ولفت المصدر إلى أنه يتم تأمين كابلات بديلة من مستودع الشركة العامة لكهرباء اللاذقية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط اللازمة، حيث أن الشركة لاتوفر جهد حتى تعود الشبكة الكهربائية التي تعرضت للسرقة لما كانت عليه سابقاً.



وأكد المصدر أنه خلال السنوات الأخيرة ازدادت أعمال التخريب المتعمدة والتعديات والتجاوزات التي تتعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية في معظم المناطق بشكل ملحوظ واستغل ضعاف النفوس انقطاع الكهرباء خلال فترة التقنين لسرقة الكابلات والتجهيزات النحاسية بهدف الاستفادة من بيعهم لمادة النحاس التي ارتفع سعرها عالمياً بشكل غير مسبوق.



يشار إلى أن التقنين الكهربائي المطبق حالياً في اللاذقية هو ساعتين تغذية مقابل أربع ساعات قطع.



باسل يوسف