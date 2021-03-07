كم بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية في سوريا ؟

صرح مصدر مسؤول في معبر جمارك جديدة يابوس الحدودي أن «99% من البضائع والمواد التي تدخل من لبنان إلى سوريا عبر المنفذ هي مواد أولية تدخل في الصناعات المحلية».



وقال المصدر لإحدى الصحف المحلية إن «حركة التبادل التجاري مع لبنان عبر المنفذ الحدودي، مازالت بطيئة ويخيم عليها أجواء الكورونا وتداعيات انفجار ميناء بيروت».وقدر متوسط الشاحنات التي تدخل يومياً، من لبنان إلى سوريا بنحو 50 شاحنة، 20 منها تحمل مواد أولية للصناعات السورية، في حين تكمل نحو 30 شاحنة طريقها نحو معبر نصيب (ترانزيت)، مشيراً إلى أن «عدد الشاحنات اليومي متباين ويختلف من يوم لأخر تبعاً لطبيعة النشاط الاقتصادي».



وأوضح أمين معبر البوكمال الحدودي عاصم اسكندر أن «متوسط حركة التبادل التجاري مع العراق يومياً بحدود 25 شاحنة، معظمها بضائع محلية تتجه نحو بغداد».



وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بين البلدين، قال إسكندر إنها «ما زالت متدنية»، معتبراً أنها «حالة طبيعية خلال الأشهر الأولى من كل عام، بسبب عدم وجود الكثير من المحاصيل الزراعية».



وبحسب أمين معبر البوكمال، أن البضاعة العراقية التي قليلاً ما تصل للأراضي السورية عبر منفذ البوكمال، تقتصر على بعض التمور وعجينة التمر ومعظم هذه الحمولات تكون عبارة عن ترانزيت نحو الأراضي اللبنانية، في حين تكون حصة السوق المحلية من التمور وعجينة التمر العراقي لا تتجاوز 5 شاحنات أسبوعياً.