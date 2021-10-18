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قمة مصرية - يونانية - قبرصية في أثينا الثلاثاء

من المقرر أن تستضيف أثينا غدا الثلاثاء 19 أكتوبر قمة ثلاثية بين زعماء اليونان ومصر وقبرص.

وأكدت الرئاسة القبرصية في بيان أصدرته اليوم أن رئيس هذه الدولة نيكوس اناستاسيادس سيبحث خلال هذه القمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس طيفا من المسائل، منها التعاون في مجال الطاقة والتطورات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة سيستعرضون خلال القمة التقدم المحرز في التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه وسوف يناقشون عددا من المسائل المتعلقة بالهجرة والتعاون في مكافحة تفشي فيروس كورونا وتحدي تغيرات المناخ والملفات الإقليمية، منها آخر مستجدات القضية القبرصية، والمسائل الملحة في مجال الطاقة منها نقل الغاز، إضافة إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوقع الزعماء الثلاثة خلال القمة عددا من الوثائق، منها مذكرة جديدة للتعاون في مجال الطاقة.

وتأتي هذه القمة على خلفية التوترات المتبقية بين الدول الثلاث من جانب وتركيا من جانب آخر بشأن عدد من المسائل، منها ترسيم الحدود في بحر إيجه والمتوسط.

 

 


المصدر: RT