قطار ركاب يدهس امرأة في اللاذقية

قضت امرأة في محافظة اللاذقية تبلغ من العمر 50 عاماً، إثر دهسها من قبل قطار أثناء عبورها سكة القطار في محافظة اللاذقية، وذلك أثناء قيامها بالانتقال والعبور إلى الطرف الآخر من سكة الحديد.



وحول الحادث أوضح مدير السكك الحديدية المهندس عدنان بيطار إنه “عند الساعة 7:20 صباح اليوم صدم قطار الترين سيت رقم (21 ) القادم من محافظة طرطوس امرأة بالكم/ 172/ قبل جسر صنوبر جبلة، حيث توفيت على الفور.



وأكد بيطار أنه فور “إعلامنا بالحادثة المؤسفة تم إرسال لجنة التحقيقات المعنية إلى منطقة الحادث لمتابعة الموضوع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة”.



وبيّن بيطار أنه نتيجة الحادث تم إيقاف القطار الثاني القادم من طرطوس إلى اللاذقية في محطة جبلة حيث تم تأمين المسافرين بواسطة باصات نقل داخلي حرصاً على وصولهم إلى أماكن عملهم وخاصة طلاب جامعة تشرين.



وجدد بيطار دعوته الأهالي إلى عدم استخدام سكة القطار كممر للعبور أو المشي فوق قضبان الخطوط الحديدية وعدم التهاون في زمن مرور القطارات وسرعتها والالتزام بالعبور من المرات النظامية، فالقطار لا يمكنه أن يتوقف بمجرد لجم المكابح.