قتلى وجرحى باشتباكات بين المسلحين في الحسكة

قتل مسلحان اثنان من ميليشيا موالية لتركيا أمس، إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحيها ومسلحي ميليشيا أخرى تابعة لأنقرة أيضاً، وذلك في مدينة رأس العين والواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر أهلية، أن الاشتباكات حصلت بين مسلحين من ميليشيا "فرقة السلطان مراد" ومسلحي ميليشيا "الفرقة 20" إثر خلافات على تقاسم المسروقات، مشيرة إلى أنه استخدم في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



في سياق متصل، داهمت ما تسمى "هيئة تحرير الشام" التي يتخذ منها تنظيم "جبهة النصرة" واجهة له، مقر عمليات ما يسمى "اللواء الرابع" الذي شكلته تركيا، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.



وحسب مصادر محلية، فقد سيطرت الهيئة على المقر بعد طرد المسلَّحين منه والتابعين لميليشيات "فرقة الحمزة" و"لفرقة التاسعة" و"فرقة السلطان مراد"، وذلك وسط انتشار أمني كبير لمسلحي الهيئة في المدينة.