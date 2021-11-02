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قائد الجيش اللبناني: الجيش مستمر في أداء مهماته للحفاظ على الأمن ومنع الانزلاق إلى الفتنة

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن الجيش مستمر بأداء مهامه "بكل عزيمة وإصرار" للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع الانزلاق إلى الفتنة.

وخلال لقائه في مبنى السفارة اللبنانية في واشنطن مجموعةً من الباحثين الأمريكيين من أصل لبناني من مركز "الشرق الأوسط للدراسات" ومركز "كارنيغي للشرق الأوسط" و"مجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان"، قال عون إن "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت بشكل كبير في الجيش".

وأضاف أن هذا الأمر "اضطر القيادة إلى اتخاذ تدابير استثنائية كثيرة لمواجهتها".

وتابع أن "الجيش مستمر في أداء مهماته بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة".

ونوّه قائد الجيش "بالدور الذي يقوم بها أبناء الوطن المغتربين الذين يبذلون جهودا لافتة لحشد الدعم الدولي لجيشهم".

 

 


المصدر: "الجديد" 