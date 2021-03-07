في طرطوس.. أقدم على قتل زوجة والده وهذا ما حصل ؟!

وردت معلومات إلى مدير منطقة طرطوس بوجود جثة عائدة لإمرأة ضمن منزل بقرية بصيرة حيث تم الشخوص للمكان فوراً وتبين أن الجثة عائدة لإمرأة بنهاية العقد الرابع من العمر ممدة على الأرض ضمن صالون المنزل تدعى (فريال . ر)، وبالكشف على الجثة تبين أنها مصابة بعدة طعنات بفروة الرأس مع وجود بقعة دماء حول رأسها، تم استدعاء زوج المغدورة المدعو (عبد المهيمن – ع) وولديه (محمود) تولد 1997 و(عبد الملك) تولد 2004.



وزارة الداخلية السورية وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت إنه «من خلال التوسع بالتحقيق معهم اعترف عبد الملك بإقدامه على قتل المغدورة فريال بعد محاولة مداعبتها مستغلاً غياب والده عن المنزل وعند محاولتها إبعاده قام بضربها على رأسها بواسطة كأس من الزجاج فسقطت على الأرض عندها قام بإمساك رأسها وضربها بزاوية فرن الغاز ضمن مطبخ المنزل وأخرج سكين (موس كباس) من جيبه وقام بطعنها عدة طعنات في وجهها ورأسها حتى فارقت الحياة ثم قام بغسل موس الكباس وسحب الجثة من المطبخ إلى الصالون محاولاً التمويه وتركها عند الباب ،وبعدها غادر المنزل إلى المنطقة الصناعية بطرطوس لإثبات وجوده هناك وإبعاد الشبهة عنه، وتم التحرز على السكين أداة الجريمة وما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص».