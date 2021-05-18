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فصائل عراقية مسلحة سترسل خبراء منها إلى غزة !!

كشف مصدر عراقي،يوم أمس الاثنين، أن فصائل عراقية مسلحة، سترسل “خبراء” منها إلى غزة لمساعدة الفصائل الفلسطينية في الحرب مع إسرائيل.

وقال المصدر إن “بعض فصائل النخبة في العراق، وهي معروفة باسم (الفصائل الشيعية) تتواصل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني لتنسيق إرسال الخبراء والمساعدات إلى غزة”.

 وأضاف، أن “الحديث عن إرسال مقاتلين، لم يتأكد حتى الآن، لكن هناك استعدادات لبعض الفصائل، خاصة تلك المتواجدة في سوريا”.

وقبل أيام، أعلن الأمين العام لحركة “النجباء” في العراق، أكرم الكعبي، أن “أیدي المقاومة” العراقية تطال عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أبدى الاستعداد للتعاون مع “المقاومة” الفلسطينية.

 

 

وكالات