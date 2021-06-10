فتح منفذ في سوق الهال للسورية للتجارة

التقى محافظ السويداء همام صادق دبيات اللجنة الإنتاجية لفرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء حيث ناقشت اللجنة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المؤسسة مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد و يداً واحدة لتحسين أداء العمل بالتعاون والمرونة والتكاتف لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين وتذليل كل الصعوبات وتلبية الحاجات المطلوبة لتكون مؤسساتنا رائدة ومتميزة من خلال تطبيق شعار الأمل بالعمل.



وبين أعضاء اللجنة الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة والتي تلخص في وضع الملاك العددي لفرع السورية للتجارة وتعويض العاملين في الفرع عن أيام الدوام في العطل الرسمية والمناسبات، وتكريم العمال.



كما طالب أعضاء اللجنة بوضع آلية جديدة لتسويق مادة التفاح والبندورة عن طريق السورية للتجارة إضافة إلى فتح منفذ في سوق الهال مخصص للسورية للتجارة وتأمين المواد التموينية لصالات السورية في بعض القرى بالإضافة إلى نقص في توريد المواد التموينية وخاصة مادتي الرز والزيت.



الوطن