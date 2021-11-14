فتح حركة السير على اوتستراد اللاذقية _كسب " القرعانية"

أعلنت وزارة النقل -المواصلات الطرقية في اللاذقية فتح حركة السير بالكامل على اوتوستراد اللاذقية- كسب ( القرعانية) بعد الانتهاء من إنشاء بلاطة جسرية محمولة على الأوتاد بطول 90 متراً .



وأنهت ورشات فرع الإسكان العسكري في اللاذقية أمس 2 من أعمالها في إنشاء بلاطة جسرية محمولة على الأوتاد بطول 90 متراً على أوتستراد اللاذقية-كسب بالقرب من مفرق قرية القرعانية والتي تم تنفيذها بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ووضعها بالخدمة بشكل كامل أمام حركة السير.



يذكر أن الطريق عند مفرق القرعانية تعرض لانزلاق جزئي في شباط من العام 2019 نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة حينها والتي تجاوزت 160 بالمئة من المعدل السنوي وعلى إثرها تم وضع معالجة إسعافية لتأمين مرور الآليات على الطريق إلى حين تنفيذ الأعمال المطلوبة بعد إجراء الدراسة الفنية للمعالجة.