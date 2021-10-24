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غارات سورية روسية تستهدف عدة مقار في إدلب

استهدف الطيران الحربي الروسي والسوري بغاراتٍ جويةٍ مكثفة مقار ومستودعات لـ”هيئة تحرير الشام” ضمن تلال صخرية في محيط قرى البارحة وكنصفرة وابلين بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأفادت مراسلة الميادين “بغارات روسية وسورية مكثفة على مقار ومستودعات لهيئة تحرير الشام جنوبي إدلب”.

يُشار إلى أنّ هذه الغارات أتت بعد توقّف المقاتلات الروسية عن استهداف منطقة “خفض التصعيد” لنحو 3 أيام.
الجدير ذكره، أن روسيا وتركيا اتفقتا في آذار/مارس 2020 على إجراءات لوقف التصعيد في محافظة إدلب .