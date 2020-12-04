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عودة 65 منشأة صناعية و حرفية للعمل بالقنيطرة

عودة 65 منشأة صناعية و حرفية للعمل بالقنيطرة

أكد مدير الصناعة بمحافظة القنيطرة نصر الحلبي دخول 65 منشأة صناعية و حرفية للإنتاج و العمل خلال العام الحالي ، و العمل مستمر لدخول أكثر من ١٢٠ منشاة خلال العام القادم ، مبيناً أن عدد المنشآت المرخصة بمحافظة القنيطرة حتى تاريخه 374 منشأة منها 75 منشأة صناعية ، و 317 حرفية .

و بيّن الحلبي أن المنشآت المرخصة بالقنيطرة ليست جميعها بالخدمة فقد تعرض عدد منها للتخريب و الإضرار ، و تقوم المديرية حالياً بإجراء الكشف الحسي عليها لتقدير الأضرار و إنجاز أضابير التعويض من أجل إعادة تأهيلها و عودتها للعمل ، موضحاً ان العام القادم سيشهد دخول منشآت كثيرة للإنتاج و العمل بعد إقلاعها بالمنطقة الصناعية في الحلس ، و التي تم تخصيصها بمقاسم حرفية و غذائية و هندسية و نسيجية و كيميائية .

و لفت إلى أن المنشآت الصناعية و الحرفية توفر الحاجات الأساسية لأبناء المحافظة و المناطق المجاورة بمحافظتي درعا و ريف دمشق ، إضافة إلى توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل ، و بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالقنيطرة .

يذكر أن المنطقة الصناعية في الحلس تمتد على مساحة 250 دونماً ، و تتضمن 269 مقسماً لإقامة صناعات هندسية و كيميائية و نسيجية و غذائية و حرفية و تم الاكتتاب على أكثر من 90 % من المقاسم ، في حين أن المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة تم تخصيص الحرفيين بجميع المقاسم و البالغة 64 مقسماً.