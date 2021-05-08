طفل سوري يقتل أخيه بـ”البومبكشن” بسبب لعبة “بوبجي”

أطلق طفلٌ النار على أخيه يوم أمس الأربعاء 5 أيار/ مايو في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، بسبب مشاجرة وقعت بينهما، تسببت بها لعبة “بوبجي” الشهيرة.





وذكرت مصادر محلية، أنّ طفلاً قتل أخاه وأصيب هو بجروح، جرّاء تبادلهما لإطلاق النار في بلدة “ميدانكي” بريف عفرين شمالي حلب.





وقالت المصادر إن خلافاً وقع بين الطفلين بسبب لعبة “البوبجي” تبادلا على إثره إطلاق النار وكان الطفل الأول يحمل بارودة حربية، بينما كان الثاني يحمل بارودة صيد نوع “بومبكشن” ما أدى إلى مقتل الطفل “شيرو سيد عبد العزيز” المنحدر من بلدة “كوبالك” التابعة لناحية “شران” بريف عفرين، وإصابة أخيه بجروحٍ نقل على إثرها لأحد مشافي المنطقة.



وتعتبر لعبة “البوبجي” من أكثر الألعاب انتشاراً بين الأطفال واليافعين في الشمال السوري، في ظل تأثرهم بثقافة العنف التي سادت سورية بعد 10 سنوات من الحرب .