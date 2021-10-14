"طالبان" ستشارك في اجتماع "صيغة موسكو"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وفدا من حركة "طالبان" سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان.



وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الخميس، "ننتظر وصول وفد عن طالبان في الأسبوع المقبل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث بصيغة موسكو".



وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق موسكو من نشاط تنظيم "داعش" في أفغانستان. وقالت: "نعول على تنفيذ تصريحات سلطات كابول الجديدة حول قدرتها على التعامل مع داعش بمفردها، وترجتمها على الأرض".



وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أن الإعداد لاجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان جارية، وأن روسيا تنتظر ردا من حركة "طالبان" على الدعوة التي وُجهت لها للمشاركة فيها.



وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريح صحفي، الثلاثاء الماضي: "من المقرر عقد اجتماع صيغة موسكو في 20 أكتوبر، ويتم التحضير له. الآن نتلقى رد من الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع، وفي انتظار رد من طالبان".



وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، في وقت سابق أن روسيا دعت ممثلين عن حركة "طالبان" للمشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" والتي من المقرر أن يشارك فيها ممثلون عن روسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان.



المصدر: تاس