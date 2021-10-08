ضبط إسمنت أسود ومازوت معدين للاتجار بهما في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 7 أطنان إسمنت أسود و1100 ليتر مازوت معدة للاتجار بها في السوق السوداء ومركزاً لتوزيع الدخان بمخالفة البيع بأسعار زائدة بريف دمشق.



وأوضحت المديرية أن عناصر المديرية ضبطوا سيارة شحن محملة بـ 7 أطنان إسمنت أسود من مركز إسمنت التل قام صاحبها بتزوير الفواتير وتغيير المهمة من بلدة عين منين إلى بلدة حلبون بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.



وطالت الضبوط وفق المديرية صهريجاً لتوزيع مازوت التدفئة في منطقة قدسيا تبين لديه 1100 ليتر مازوت معدة للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ومركزاً لتوزيع الدخان في النشابية والمطل على ساحة مخفر الشرطة القديم عند موقف السرافيس بمخالفة البيع بأسعار زائدة وذلك إثر شكوى تمت معالجتها فوراً.