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ضبط أكثر من 2 طن دهانات منتهية الصلاحية في ريف دمشق

ضبط عناصر حماية المستهلك بريف دمشق معملاً للدهانات في منطقة الباردة يحتوي كمية من الدهانات منتهية الصلاحية يقوم بإعادة  تصنيعها وتعبئتها بعبوات جديدة وبتاريخ إنتاج جديد لطرحها في الأسواق بدلاً من إتلافها .

وقدرت الكميات ب 2082 كغ شملت دهان أكرليك وطرش لكيمانس وطرش ريتال ودهان زياتي قديم إضافة لعبوات قديمة بدون بيانات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وحجز المواد المخالفة لحين صدور الحكم القضائي أصولاً .