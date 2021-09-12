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ضبط أطنان من السكر للمرة الثانية لنفس التاجر

ضبطت دوريات حماية المستهلك في مدينة حماة 2900 كيس من السكر وزن كل منها 50 كيلو، مخزنة في مستودع، بقصد الاحتكار والبيع بسعر زائد.

وأفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود  المحلي، بأن الكميات المضبوطة وقدرها 145 طناً صودرت وسلمت إلى فرع السورية للتجارة في المدينة.

ولفت إلى أنه تم تنظيم الضبط بحق صاحبها التاجر ” م. انطكلي ” بموجب أحكام المرسوم رقم 8 للعام 2021 بمخالفة التلاعب بالأسعار والبيع بسعر زائد، ومنح فواتير بأسعار وهمية لتضليل جهاز حماية المستهلك.

وذكر زيود أنه سبق لحماية المستهلك أن ضبطت قبل فترة وجيزة، لدى هذا التاجر كميات من السكر ولكن بمستودع آخر، كان يخزنها لاحتكارها وبيعها بسعر زائد.

وفي مطلع الشهر الحالي ضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستودع في باب شرقي يحتوي كمية 30 طناً من مادة السكر، موضحةً أن هذه الكمية “كانت محتكرة ومحجوبة عن السوق انتظاراً لتحسن السعر والحصول على مرابح إضافية”.

وأفادت الوزارة حينها بأن الكميات المضبوطة تم حجزها وتسليمها أصولاً إلى المؤسسة السورية للتجارة، كما تم ضبط مستودع آخر في نفس المنطقة بمخالفة حيازة 7.5 طن حليب بودرة تحمل لصاقة إنتاج قابلة للإزالة.