حريق ضخم يلتهم سينما الكندي بحلب

تمكن فوج إطفاء حلب من إخماد حريق شب في سينما الكندي الواقعة في شارع القوتلي وسط المنطقة التجارية بمدينة حلب.

تم إجلاء سكان المبنى عبر السطح إلى مبنى مجاور، ولم تُسجل سوى خسائر مادية كبيرة.

وأفاد فوج إطفاء حلب على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أنه في الساعة ٣:٥٥ من صباح السبت، اندلع حريق في سينما الكندي وسط المدينة.

وعلى الفور، استنفر رجال فوج الإطفاء ووجهوا أربع آليات من نجدة الحمدانية ونجدة السليمانية وصهريجي مياه إلى مكان الحادث.

وأشار الفوج إلى أن أولويتهم عند وصولهم كانت إجلاء السكان وتأمين المبنى الذي يضم السينما.

ونُفذت عملية الإجلاء عبر سطح المبنى إلى السطح المجاور نظراً لاستحالة استخدام الدرج بسبب الحرارة الشديدة التي نتجت عن الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من اقتحام الحريق عبر باب الصالة باستخدام ثلاث قواذف رذاذية، ونجحوا في السيطرة على النيران في غضون ربع ساعة.

كما استخدموا سلالم الشوكة للوصول إلى الحريق من نوافذ الشرفة (البلكون)، وتم دعمهم بصهاريج مياه إضافية من مجلس مدينة حلب لضمان توافر كميات كافية من المياه.

وأضاف الفوج أن رجال الإطفاء، بتوجيه من محافظ حلب وإشراف مباشر من قائد الفوج ومعاون قائد الشرطة، تمكنوا بعون الله من إخماد الحريق بالكامل بحلول الساعة الخامسة صباحاً.

واستمرت أعمال التبريد والتأمين حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأكد الفوج على بطولة رجال الإطفاء في إنقاذ سكان المبنى عبر السطح وتأمينهم إلى المبنى المجاور بدون أي إصابات.

وأشار إلى أن الأضرار المادية كانت كبيرة، وأنه من الصعب حالياً تحديد سبب اندلاع الحريق.

الوطن