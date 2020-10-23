استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين
عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يشتبك مع "داعش" في سلمية
رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650
مقتل مسلح من “قسد” وإصابة آخرين في عمليتين متزامنتين في ريف الحسكة الجنوبي
ماظوط سوري
سورية لا تحتاج إلى اتفاق روسي-تركي أو غيره لتنفيذ أي عملية عسكرية
اتفاق يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات و”تل أبيب”
قوات الاحتلال التركي تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة
للمرة الثانية وزارة التموين ترفع سعر المازوت الصناعي و التجاري الحر
تدشين مركز تجاري إيراني ضخم في دمشق

صفعة جديدة للاقتصاد التركي

سينظر مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، في مسألة استبعاد عدد من البلدان، بما في ذلك تركيا، من قائمة البلدان التي تستخدم نظام التفضيلات الجمركية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، إن نائب رئيس الوزراء الأرمني مير غريغوريان، قدم الاقتراح ليتم ضمه في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة.

وأضاف المكتب الصحفي، أنه "وفقا للمادة 36 من معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد، تسهيلات وتفضيلات في مجال التعرفة الجمركية للسلع المنتجة والمستوردة إلى المنطقة الجمركية للاتحاد، من البلدان النامية والأقل نموا".

وتمت الموافقة على قائمة الدول التي تتمتع بهذه التفضيلات، بقرار من لجنة الاتحاد الجمركي في عام 2009. وتضم القائمة اليوم 103 دول.

ويضم الاتحاد في عضويته كلا من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان، إضافة إلى مولدوفا كعضو مراقب.

وفي حال تنفيذ المقترح الأرمني فقد يشكل ذلك ضربة ثانية للشركات التركية التي تعتمد على التصدير، في ظل المقاطعة السعودية لمنتجات تركية.

وبدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات لمقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التوتر بين الرياض وأنقرة.