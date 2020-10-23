صفعة جديدة للاقتصاد التركي

سينظر مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، في مسألة استبعاد عدد من البلدان، بما في ذلك تركيا، من قائمة البلدان التي تستخدم نظام التفضيلات الجمركية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وقال المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، إن نائب رئيس الوزراء الأرمني مير غريغوريان، قدم الاقتراح ليتم ضمه في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة.



وأضاف المكتب الصحفي، أنه "وفقا للمادة 36 من معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد، تسهيلات وتفضيلات في مجال التعرفة الجمركية للسلع المنتجة والمستوردة إلى المنطقة الجمركية للاتحاد، من البلدان النامية والأقل نموا".



وتمت الموافقة على قائمة الدول التي تتمتع بهذه التفضيلات، بقرار من لجنة الاتحاد الجمركي في عام 2009. وتضم القائمة اليوم 103 دول.



ويضم الاتحاد في عضويته كلا من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان، إضافة إلى مولدوفا كعضو مراقب.



وفي حال تنفيذ المقترح الأرمني فقد يشكل ذلك ضربة ثانية للشركات التركية التي تعتمد على التصدير، في ظل المقاطعة السعودية لمنتجات تركية.



وبدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات لمقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التوتر بين الرياض وأنقرة.