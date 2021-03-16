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شركة كويتية تشتري حصة في أسهم "بنك الشام"

اشترت شركة "مجموعة الأوراق المالية" الكويتية حصة في أسهم "بنك الشام" باعها "البنك التجاري الكويتي".

ونشر سوق دمشق للأوراق المالية نص قرار موافقة رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 19 تاريخ 4 من الشهر الجاري على عملية الشراء التي قامت "المجموعة" بموجبها بشراء 22 في المئة، من حصة "البنك التجاري الكويتي" في "بنك الشام".

وحسب القرار فإن نسبة مساهمة شركة "مجموعة الأوراق المالية" في "بنك الشام" ستصبح 22%، بينما ستتراجع نسبة مساهمة "البنك التجاري الكويتي" فيه إلى 10% انخفاضا من 32%.

وتأسس "بنك الشام" في سبتمبر من عام 2006، وحسب المعلومات التي يذكرها في موقعه الإلكتروني فإنه "يعد أول مصرف إسلامي في سوريا ويتخذ الشريعة الإسلامية منهجا له، وتخضع أنشطة وعمليات البنك لرقابة مصرف سوريا المركزي ورقابة الهيئة الشرعية" فيه.


وفي يونيو عام 2020 وافقت الهيئة العامة للبنك على زيادة رأسماله عن طريق ضم الأرباح المحققة لعام 2019 بقيمة ملياري ليرة سورية ليصبح رأسماله 8 مليارات ليرة سورية.