إنزال أمريكي في “الصبحة” وميليشيا “قسد” تداهم “الشحيل”

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي في ساعة متأخرة من ليل أمس، عملية إنزال جديدة بالقرب من قرية “الصبحة”، في ريف دير الزور الشرقي، فيما شنت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة أمريكياً، في الوقت نفسه حملة مداهمات في مدينة “الشحيل”، الواقعة في المنطقة ذاتها.



وأوضحت مصادر أهلية أن 3 مروحيات أمريكية معززة بقوة برّية كبيرة من قوات الاحتلال نفذت عملية إنزال شمال شرق قرية “الصبحة”، مشيرة إلى أن مروحيتين هبطتا في المنطقة فيما بقيت الثالثة تطوف حول المكان طيلة العملية التي استمرت لنحو نصف ساعة.



وبحسب المصادر فقد تم اعتقال 4 أشخاص من عائلة واحدة قبل أن تعود المروحيات لتقلع باتجاه “حقل العمر” النفطي الذي تتخذ منه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها في مناطق “شرق الفرات” من ريف دير الزور، علما أن هذه هي عملية الإنزال الثانية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال أسبوع، والسادسة خلال مدة لم تتجاوز الشهر.



في الوقت نفسه، شنت ميليشيا “قسد” حملة مداهمات داخل مدينة “الشحيل”، لتعتقل عدة أشخاص من بينهم طبيب بيطري يدعى “حميد جدعان”، وأكدت مصادر أهلية لـ “أثر برس”، أن الطبيب المعتقل لم يسبق له أن تدخل في أي قضية سياسية أو ميدانية منذ اندلاع الحرب في سورية خلال العام 2011.



يذكر أن مناطق “شرق الفرات” تشهد توتراً أمنياً مستمراً بسبب قيام “قسد”، بحملات مداهمة مستمرة وإطلاقها الرصاص الحي على مدنيين خرجوا في مظاهرات ضد الرسوم المسيئة للرسول محمد “ص”، في بلدة “غرانيج”، ما أفضى قبل ثلاث أيام لإصابة خمسة مدنيين.





محمود عبد اللطيف