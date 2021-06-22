شادي عيسى يحقق المركز الرابع في بطولة فزاع الدولية للرياضات الخاصة

حقق لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة شادي عيسى بعد منافسة قوية مع أبطال العالم المركز الرابع في مسابقة القوة البدنية برفعة مقدارها 188 كغ لوزن 80 كغ في بطولة فزاع الدولية المقامة حالياً في إمارة دبي والمؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو.



ويمثل منتخبنا في البطولة المذكورة رشا الشيخ ونورا بدور وفاطمة الحسن وشادي عيسى وعلاء اليوسف.



وكانت لاعبة منتخبنا نورا بدور أحرزت ذهبية البطولة ذاتها عام 2019 بينما نالت اللاعبتان فاطمة الحسن ورشا الشيخ الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي في نسخة عام 2015 كما أحرز اللاعب شادي عيسى فضية عام 2017 والتي حققت خلالها أيضا لاعبتنا الحسن الميدالية الفضية.