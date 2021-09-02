شاب يقتل أباه نتيجة خلاف على الميراث في طرطوس

ألقى مركز الأمن الجنائي في صافيتا بمحافظة طرطوس القبض على شخص أقدم على قتل أبيه في ريف صافيتا خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة .



وأوضح مصدر مسؤول في طرطوس أنه “خلال البحث والمتابعة تم إلقاء القبض على المدعو (رزق . ع .ح) مواليد 1976 بعد إقدامه على قتل أبيه ( علي . م) مواليد 1935 بواسطة بارودة صيد، وذلك نتيجة خلافات على الميراث في قرية الزويتينة بريف صافيتا يوم الاثنين الماضي”.



وذكر المصدر أنه “تم إلقاء القبض على المدعو (رزق . ح) بعد24 ساعة من وقوع الجريمة أي يوم الثلاثاء 31 آب”، مشيراً إلى أن “المدعو (رزق .ح) بحقه عدة إذاعات بحث وجلها نتيجة المشاكل والخلافات على الميراث بينه وبين أبيه”.



بدوره، قال مصدر في الهيئة العامة بالطب الشرعي إنه “تم الكشف على جثمان المتوفي (علي . م) من قبل هيئة الكشف للطب الشرعي في مشرحة مستشفى الباسل بمدينة طرطوس، حيث تبين أنه تعرض لطلق ناري من بارودة صيد”.



وأكمل المصدر “مما تسببت بإصابته بخرادق في الصدر والرقبة والوجه نافذة أدت إلى وفاته مباشرة”.



يُذكر أنه خلال شهر تموز الماضي، وقعت جريمة قتل راح ضحيتها شاب إثر خلاف على عرباية فول عند الكورنيش البحري في مدينة طرطوس.





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