شاب سوري يعثر على 38 مليون ليرة ويعيدها لصاحبها

أفادت مصادر اعلامية سورية, أن الشاب “خالد محمود المحيمد” أعاد مبلغ مالي، قدره ٣٨ مليون ليرة سورية مع هاتف جوال نوع “آيفون ماكس برو ١١” لصاحبه “عبد العزيز معو” من أهالي مدينة القامشلي.



والشاب المحيمد كان قد وجد المفقودات بالقرب من محطة محروقات فاطمي على طريق “الحسكة- صفيا” بالقرب من قرية تل طويل مرشو.



وأثار الخبر تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل في سوريا, حيث أشاد الناشطون بأمانة الشاب وأخلاقه, برغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد حالياً.