سوريون يقاضون قطر لتمويلها النصرة

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن دعوى قضائية في محكمة بريطانية، رفعها 9 سوريين، يتهمون فيها قطر بأدار دور مركزي في عملية غسل أموال لإرسال ملايين الدولارات إلى جبهة "النصرة" في سوريا.



وصدرت الدعوى في المحكمة العليا في لندن، وتضمنت اتهامات لقطر بدعم التنظيم عبر مصرفي "بنك قطر الوطني" و"بنك الدوحة" وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال وسياسيين بارزين.



ويشير تقرير الدعوى إلى أن نقل الأموال، كان إما إلى سوريا مباشرة أو إلى بنوك في تركيا من خلال عقود بناء وشراء عقارات باهظة، كانت بمثابة واجهة لتمرير ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة.



ويطالب السوريون في الدعوى بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب جسدي وتهديد بالإعدام، تعرضوا لها من عناصر التنظيم، بحسب الصحيفة.



وتشير الصحيفة إلى أن الدعوى قد تفتح الباب على موضوع استضافة قطر لكأس العالم 2022، من ناحية الفساد الذي اكتنف طريقة حصولها على شرف تنظيم البطولة.