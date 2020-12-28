سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءاً من الثلاثاء القادم

أعلنت سلطنة عمان، أمس الأحد، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 كانون الأول.



وذكرت وكالة “سبوتنيك” أنه “يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على فحص “PCR” ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ 72 ساعة على الأكثر”.



وأشارت الوكالة إلى أنه “سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة”، لافتة إلى أنه “سيتم تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية عند القدوم للسلطنة والالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام”.



وأكدت “عدم احتساب فترة العزل للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعةَ الأجر”.





وكانت سلطنة عمان أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية، الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.