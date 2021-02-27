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سبعة حرائق باللاذقية في يوم واحد

أخمد فوج الإطفاء باللاذقية سبع حرائق ،نشب أولها خلف محطة محروقات الشاطئ على دوار المدينة الرياضية بمساحة من القصب.


أما الحريق الثاني فقد أخمد عند الساعة ٤،٠٠ فجراً بمنطقة الدعتور ،وذلك لدى اشتعال النيران بصالون منزل بالطابق الثالث،حيث استعصاء من النيران والدخان عائلة مكونة من ثلاثة نساء وطفلتين على الشرفة الداخلية للمنزل، تم إخراجهم بسلامة بعد إخماد الحريق .

الحريق الثالث كان في مساحة من الأعشاب والقمامة بمنطقة دمسرخو ،عند الساعة ١١،٥٠ صباحاً ،والحريق الرابع عند الساعة ١،٠٥ ظهراً بحريق مساحة من القصب بمنطقة الشاطئ الأزرق عند الديار القطرية

كما أخمد حريق خامس نشب بمحولة ضمن خزان كهربائي، عن طريق ثلاثة أجهزة بودرة سعة كل منها ٦كيلو،عند الساعة ٢،٢٠ ظهراً بمنطقة الدعتور

واشتعل الحريق السادس بكامل غرفة نوم لمنزل بالطابق الأول، عند الساعة ٢،٢٥ ظهراً بمنطقة علي جمال ،حيث تم إخماده بعد أن تمكن أصحاب المنزل من الخروج بسلامة

وأخيراً ،اشتعلت النيران بجزء من أثاث صالون منزل بالطابق الثالث عند الساعة ٧،٤٢ مساء بمنطقة الفاروس عند معمل الثلج ،وتصاعد دخان كثيف من المكان ، حيث تم خلع باب المنزل الحديدي لتتمكن فرق الإطفاء من الدخول لعدم وجود أصحاب المنزل فيه