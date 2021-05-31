سباق الخيول العربية في اللاذقية بعد توقف 11 عاما

بعد توقف دام 11 عاماً يعود سباق الخيول العربية الأصيلة من جديد إلى مضمار الفروسية بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية حيث يقام يوم الجمعة القادم برعاية محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وبالتعاون بين الاتحاد الرياضي العام والجمعية السورية للخيول العربية “سباق الخيول العربية الأصيلة الدوري الثالث” على أرض ميدان سباق مدينة الأسد الرياضية وذلك يوم الجمعة في 4 حزيران الساعة 3 ظهراً.



مدير مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية المهندس أيهم كحيلة قال : يوجد توجه لدى الاتحاد الرياضي العام ولمحافظة اللاذقية لإعادة الألق لمدينة الأسد الرياضية وهي من المنشآت الرياضية التي يفتخر بها السوريون.



وأضاف كحيلة قمنا بإعادة تأهيل كاملة للمدينة ومنها مضمار الفروسية والذي يضم المنصة الرئيسية، وتأهيل وصيانة المكاتب الإدارية الموجودة تحت المنصة لاستقبال الوفود الرياضية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المضمار الدي يبلغ طوله 2.4 كلم وتتضمن فرش بالرمل والاهتمام بالمسطحات الخضراء الموجودة على مساحة 90 دونم داخل المضمار، بالإضافة إلى إنشاء 17 بوكس تحميه والتي تستخدم قبل السباق لسرج الخيل والعمليات المتعلقة للمشاركة في السباق، بالإضافة إلى تأهيل ستارتر انطلاق الخيل، والساحة المحيطة بالمضمار، مشيراً إلى أن مضمار الفروسية تم إعادة تأهيله بشكل كامل بعد 11 عام من توقف رياضة الفروسية.



وتجدر الإشارة إلى أن آخر سباق للخيول العربية الأصيلة جرى بتاريخ 3/12/2010 في مضمار سباق الخيل بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية وبمشاركة نخبة خيول اسطبلات ومزارع تربية الخيل في سوريا.

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