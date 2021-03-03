سباق أمريكي روسي على سواحل السودان

في مشهد أعاد للأذهان الحرب الباردة، رست سفن عسكرية أمريكية وروسية وجهاً لوجه بميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر، وهو ما اعتبره محللون سباقاً بين الدولتين للبحث عن موطئ قدم في المياه السودانية.



وعمدت البحرية السودانية قدر المستطاع لتخصيص مرسى للمدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" التي وصلت إلى بورتسودان السبت الماضي بعيداً عن الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" التي وصلت إلى الميناء ذاته يوم الأحد.



وقبلها بأيام رست البارجة "يو إس إن إس كارسون سيتي" التابعة لقيادة النقل البحري الأميركي في ميناء بورتسودان.



وتتبدى ملامح التنافس على سواحل السودان من واقع إعلان روسيا في 9 كانون الأول 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، وهي قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.



