سارق السيارات من حي التضامن بدمشق في قبضة العدالة

ألقى قسم شرطة التضامن بدمشق القبض على سارق سيارات يقوم بإيهام أصحابها بحاجته للعمل عليها، ويقدمه للعدالة.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه ونتيجة للمتابعة ومراقبة المشبوهين وبخاصة في جرائم سرقة السيارات، ألقى قسم شرطة التضامن القبض على شخص يدعى (مجد. س)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عدة سيارات من حي التضامن في مدينة بدمشق بطريقة الاحتيال على مالكي السيارات.



وأشارت الداخلية إلى أن المقبوض عليه يقوم بإيهام أصحاب السيارات بأنه بحاجة للعمل ( سائق تكسي عمومي )، وبعد العمل على السيارات لفترة وجيزة يقوم بركن السيارة أمام منزل مالكها، ثم يعود في ساعات الليل المتأخرة ليقوم بسرقتها والمغادرة بها إلى محافظة السويداء وبيعها هناك بأسعار زهيدة تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية لأشخاص معروفين من قبله.



كما اعترف أنه قام باستبدال إحدى السيارات المسروقة بأحد عشر رأس من الماعز، وبتدقيق وضعه عثر بحقه على أكثر من / 18/ سابقة بجرائم مختلفة وعدة إذاعات بحث بجرم السرقة.ومازالت التحقيقات مستمرة معه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولا.



المصدر : وزارة الداخلية