رقابة اللاذقية تنشط في ضبط الفعاليات المخالفة
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبوطاً تموينية طالت أفراداً بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني بطريقة غير مشروعة ودون اعتماد رسمي وعدداً من الأفران (الجديدة-القاموع) بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع و (البيوت العتيقة) بمخالفة إنتاج خبز سيء الصنع و (الدبيقة)بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل و (مخبز قرفيص بمخالفة وجود أجسام ومواد غريبة ضمن رغيف الخبز المنتج، وطالت الضبوط محلاً بمخالفة جمع نوعين من اللحوم (عجل-خاروف) ومحلاً بمخالفة نقص في بطاقة المواصفة (البسة) ومخالفة عدم حيازة فواتير شراء (بيض-مواد غذائية) و مخالفة عدم حيازة فواتير شراء (قطع تبديل سيارات) و مخالفة عدم إعلان عن الأسعار (قطع تبديل سيارات و مخالفة عدم إعلان عن أجور بدل خدمات (كوافيرات).