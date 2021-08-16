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ذهبية وفضية لسورية بكرة الطاولة في البطولة العربية بالأردن

حقق منتخب سورية لكرة الطاولة اليوم ميدالية ذهبية بزوجي الناشئات بعد فوزه على المنتخب التونسي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء وأخرى فضية بزوجي الشبلات بعد خسارته أمام المنتخب المصري بشوط مقابل ثلاثة في البطولة العربية المجمعة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

ومثل منتخب سورية للناشئات كل من اللاعبتين هند ظاظا ونايا سليمان وللشبلات هند ظاظا وإباء حلاق لتضيفا ميداليتين جديدتين لغلة منتخباتنا المشاركة في البطولة حيث حقق منتخب الناشئات الميدالية الذهبية ومنتخب الشبلات الميدالية الفضية ومنتخب الأشبال الميدالية البرونزية إضافة إلى برونزية زوجي الأشبال والميدالية الذهبية في فردي البراعم لإباء حلاق.

يشار إلى أن هند ظاظا تأهلت إلى نهائي فردي الناشئات ونهائي فردي الشبلات للمنافسة على ميداليتين ذهبيتين أخريين.