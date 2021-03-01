ديك يقتل صاحبه في حلبة للمصارعة بالهند

أقدم ديك على قتل صاحبه خلال محاولته الهرب من مصارعة للديوك في الهند، ليتم احتجاز الديك في مركز للشرطة قبل نقله إلى مزرعة.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الرجل كان يدفع الديك للنزول إلى حلبة المصارعة، حيث تلقى طعنة في الفخذ بواسطة نصل يبلغ طوله 7 سنتيمترات كان قد ربطه الرجل في ساق ديكه بغرض استخدامه في القتال.



وبحسب الإذاعة، توفي الرجل وهو في طريقه إلى المستشفى متأثرا بفقدان كميات كبيرة من الدم، بينما يواجه المتورطين في الحدث تهما بالقتل غير العمد، والمراهنة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة التي أقيمت بشكل مخالف للقانون.



وتبحث الشرطة الآن عن 15 شخصا آخرين كانوا يشاركون في الحدث، الذي وقع في قرية "لوثونور" بولاية تيلانغانا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



يشار إلى أنه تم حظر مصارعة الديكة في الهند في عام 1960، لكن المعارك لا تزال شائعة نسبيا في المناطق الريفية.



وتمتلك الديوك التي يتم تربيتها خصيصا لهذه المنافسات سكاكين أو شفرات بطول 7.5 سنتيمترات مربوطة بأرجلها، والمراهنون يراهنون على من سيفوز في المعركة، وتستمر المعارك حتى يموت أحد المتسابقين أو يفر، معلنا أن الديك الآخر هو الفائز.