دمشق تستضيف معرض تخصصي للمنتجات الإيرانية

أعلنت شركات إيرانية استعدادها للمشاركة في معرض تستضيفه دمشق، على مساحة 4,590 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول المقبل.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"شركة المعارض الدولية الإيرانية" حسن زماني، في مؤتمر صحفي، أن عدد الشركات المشاركة سيتجاوز 164 شركة، و70% منهم من القطاع الخاص، آملاً بأن توقّع الشركات الإيرانية عقوداً وتفاهمات مهمة في مجال التجارة.



وسيشهد المعرض عرض المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية، والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات، إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها، بحسب كلام زماني.



وفي تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عن الاتفاق مع السفير الإيراني بدمشق، على إقامة معرض "صُنع في إيران" على أرض مدينة المعارض بدمشق.



وفي شباط 2020، كشفت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.



وشهد العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سورية وإيران في مجالات متنوعة .