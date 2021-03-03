حالة الطقس 3/3/2021

ما تزال البلاد تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الساحلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الجنوبية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية .



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الغربية والجنوبية وشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً في باقي المناطق ومثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وشهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أغزرها 28 مم في بوقا باللاذقية، وفق ما ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.