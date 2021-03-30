جمود في الأسواق و غياب واضح لعبوات الزيت والسمنة الصغيرة

وردت شكاوى عن غياب عبوات الزيت والسمنة الصغيرة من سعة لتر وكغ من الأسواق، التي أكدت نتائج الجولة الميدانية على أسواق دمشق لرصد واقع توافر المواد الأساسية والتي بدأت من سوق البزورية في الزبلطاني الذي غابت عنه عبوات الزيت والسمنة الصغيرة، مع جمود واضح في حركة البيع، وكذلك الحال في أسواق المفرق في المدينة.



وأجرينا استطلاعاً ميدانياً أمس لأسواق دمشق ورصدت أسعار المواد الضرورية، في الزبلطاني غابت العبوات الصغيرة سعة لتر واحد من مادة الزيت من أغلب المحال، وكذلك الحال بالنسبة لمادة السمنة التي سجلت سعر 6 آلاف ليرة للكيلو الواحد، ومن وجد عنده كميات قليلة يرفض البيع، أما عبوات 16 كيلو للسمنة فتراوحت أسعارها بين 130 إلى 170 ألف ليرة وزيت دوار الشمس بيعت التنكة سعة 16 لتراً بسعر 140 ليرة سورية وأسعار الرز تراوحت في سوق الجملة في الزبلطاني بين 2500 ليرة إلى 4500 ليرة، والتمور تراوح سعر العلبة 5 كغ بين 22 ألفاً إلى 36 ألف ليرة سورية.



في سوق الهال سجلت أسعار الخضر انخفاضاً واضحاً باستثناء البطاطا، حيث تراوحت أسعار البندورة بين 550 ليرة إلى 700 ليرة حسب نوعيتها بينما سجل الفول الأخضر سعراً تراوح بين 500 إلى 700 ليرة والبطاطا بين 700 ليرة إلى 850 ليرة والثوم الأخضر 800 إلى 1200 ليرة والبصل الفريك 600 ليرة سورية والليمون الحامض 800 ليرة والبرتقال الشموطي 1200 ليرة والموز يباع بسعر 2200 إلى 2600 ليرة بالجملة.



أصحاب محال الجملة في سوق الهال أكدوا وجود تراجع كبير في كميات البيع تصل إلى 30 بالمئة عما كانت عليه في الشهر الماضي.



في سوق الخضر في شارع الثورة الذي يعتبر من أرخص أسواق دمشق سجل الموز سعراً حيث يباع بين 2000 ليرة إلى 2300 ليرة والفول الأخضر 700 ليرة والتفاح نوع أول 1000ليرة والفطر الأبيض 5000 ليرة والثوم الأخضر ألف ليرة والفريز ألف ليرة والبرتقال 1800 ليرة والفليفلة الخضراء 3500 ليرة والبندورة نوع أول 850 ليرة والبطاطا المالحة 1100 ليرة والخيار ألف ليرة والباذنجان الأسود 900 ليرة سورية، والبيض تراوح سعره بين 5500 ليرة إلى 7000 ليرة للطبق وفقاً للوزن، وغاب الزيت النباتي عن السوق باستثناء عبوات الزيت المخصصة للمساعدات التي تباع بسعر 8 آلاف ليرة للتر الواحد.



أما الرز فقد سجل في سوق البزورية في شارع الثورة 4500 والحمص اليابس 3000 والبرغل الخشن 2000 ليرة والعدس المجروش 2500 ليرة والسميد الناعم 2300 ليرة، وبيعت المرتديلا 5500 ليرة والطون 2500 ليرة والرز الهندي 3000 ليرة والرز المصري 2800 ليرة ورز الكبسة 2800 ليرة والطحين الأبيض 1800 ليرة والفول اليابس 2800 ليرة والزعتر الأحمر 5000 ليرة والفريكة 5500 ليرة والرز الأصفر 3500 ليرة.



الوطن