توقيف سارقي شبكات الأكبال الكهربائية والهاتفية ليلاً في ناحية حرف المسيترة باللاذقية

بعد ورود شكاوي إلى شرطة ناحية حرف المسيترة في اللاذقية حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة الأكبال الهاتفية من أربع محاور ( شمبوطين المرداسية، حمبارو، بحمرا القلعة، حرف المسيترة السنيبلة).



ومن خلال المتابعة الدقيقة والبحث وتسيير الدوريات الليلية تمكنت دورية من شرطة ناحية حرف المسيترة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ضمن البلدة على متن دراجة نارية بعد الاشتباه بوضعهم في منتصف الليل ، وضبط بحوزتهم قطاعات حديد، وهم المدعوين (ثائر . ع) و(فاطر . ن) و(الحسن . ع) ، تبين أن شخصين منهم من أرباب السوابق الجرمية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من السرقات في بلدة (حرف المسيترة ) والقرى والمزارع المحيطة بها، وبلدة (عين شقاق) ومدينة جبلة وقيامهم بقص وقطع أمراس كهربائية خاصة بالمحولات وكابلات الهواتف الأرضية.



تم حجز الدراجة النارية وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.