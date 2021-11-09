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تنفيذ خطوط وبوابات جديدة في طرطوس

نفذت الشركة السورية للاتصالات - فرع طرطوس /13990/ خطاً هاتفياً و/12910/ بوابات إنترنت ADSL لغاية تشرين الأول من العام الجاري، وأكدت الشركة أن عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ /304350/ مشتركاً و/157476/ مشترك إنترنت على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك /67/ مشتركاً بخدمة الـ FTTB و/174/ مشتركاً بخدمة الـ FTTH و/1567/ مشتركاً بخدمة الـ IPTV.

وأوضح فرع اتصالات طرطوس أنه قام بتنفيذ وتركيب بوابات إنترنت جديدة لوحدات النفاذ الضوئية في عدد من الأرياف، إضافة إلى المباشرة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية للوحدات الضوئية الخارجية في اثني عشر موقعاً، لافتاً إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الشبكة الهاتفية في مراكز اتصالات بانياس وبرمانة المشايخ، وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز الخدمات الهاتفية الثابتة، بما فيها زيادة عدد بوابات الإنترن