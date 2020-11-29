270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني
الخارجية تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين وعدم استغلال حادثة "بشري"
اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع

تلفزيون عبري: اغتيال فخري زاده ذروة استراتيجية تقويض برنامج إيران النووي وإسرائيل في انتظار الرد

أكد تلفزيون عبري أن اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده خطوة في غاية الأهمية ضمن جهود إسرائيل لتقويض برنامج إيران النووي أفقدت طهران مصدرا لا بديل عنه للمعرفة في هذا المجال.


ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر استخباراتي غربي قوله إن اغتيال العالم الذي يعد "أبا" لمشروع إيران الخاص بتطويل الأسلحة النووية يمثل ذروة مخططات إسرائيل طويلة المدى لنسف هذا البرنامج.

من جانبها، أشارت القناة الـ13 العبرية إلى أن فخري زاده كان هدفا لعدد من رؤساء الحكومة الإسرائيلية ومدراء جهاز "الموساد".

وأكدت التقارير أن إسرائيل تتحسب لرد إيراني محتمل، فيما ألقت طهران على تل أبيب اللوم في عملية الاغتيال وخلصت وسائل إعلام غربية إلى الاستنتاج نفسه.

وذكرت القناة الـ12 أن إسرائيل تدرك أن "إيران لن تستطيع إبقاء الحادث دون رد"، مضيفة أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تتخذ استعدادات تحسبا لهجمات انتقامية محتملة.

ورجحت القناة الـ12 أن الرد الإيراني قد يتراوح بين هجمات على بعثات إسرائيلية وجاليات يهودية في مختلف أنحاء العالم وقصف صاروخي مكثف لأراضي إسرائيل واستهداف خطوط الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر واعتداءات تنفذ على أيدي الفصائل المتحالفة مع طهران في سوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى استهداف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وخلصت القناة: "لم ينتقموا بعد من وفاة قاسم سليماني لكن القيادة العسكرية (في إسرائيل) تعتقد أن إيران ستتصرف. لدى الإيرانيين ذاكرة طويلة وقدرات كبيرة والثأر قد يأتي حتى بعد سنوات".

وسبق أن أفادت القناة الـ12 أمس أن إسرائيل رفع مستوى التأهب الأمني لسفاراتها في مختلف أنحاء العالم إلى الدرجة القصوى، تحسبا لانتقام إيراني محتمل من اغتيال فخري زاده.

 



المصدر: تايمز أوف إسرائيل + القناة الـ12