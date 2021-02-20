تمشيط مستمر للبادية.. عملية جديد بين الميادين والتخوم الشمالية للتنف
العاصفة القطبية تعمق معاناة اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان
أكثر من 100 ألف برميل نفط يومياً وإيرادات بمئات ملايين الدولارات.. قسد تتشارك قيصرفي حصار السوريين
"صفقة تبادل الأسرى" .. دمشق تنفي وجود بند سري في عملية التبادل
تقارب “قسد” ودمشق.. غموض أميركي وإحتواء روسي
اتفاق “تركي – روسي” لنقل القمح من مناطق سيطرة المعارضة الى الحكومة السورية
تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي
القضاء على مجموعة لداعش في بادية حمص
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في الرقة
أمراضنا العثمانية
أنباء عن اتفاق جديد بين الروس والكرد لتسليم مواقع الأخيرة للقوات الروسية
باستخدام ذراعها الأمني “الأسايش”.. “قسد” تواصل اعتقالاتها في الشمال السوري
عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟
“تحرير الشام” الإرهابية تفرج عن بلال الأمريكي
الأسيرة المحررة نهال المقت: أحيي الجيش العربي السوري والشكر الكبير للرئيس ‏الأسد

تقرير يكشف عن نشاط "بلاك ووتر" في ليبيا

كشف تقرير للأمم المتحدة عن إرسال إريك برنس، رئيس شركة "بلاك ووتر" وصديق ترامب، أسلحة ومعدات إلى الشرق الليبي، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال التقرير الذي نقلته صحيفة نيويورك تايمز إنّ الشركة الأمنية الأمريكية، قدمت عروضاً لتوريد أسلحة وطائرات مسيّرة ومرتزقة لقائد ليبي، يسعى للإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً، وفق ما أخبر محققو الأمم المتحدة.

وكشف التقرير السري الذي سلمه المحققون إلى مجلس الأمن يوم الخميس كيف نشر برنس قوة من المرتزقة الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية في شرق ليبيا في ذروة معركة كبرى في عام 2019.

وكجزء من العملية التي قال التقرير إنها كلفت 80 مليون دولار، خطط المرتزقة أيضاً لتشكيل فريق تدخل يمكنه تعقب بعض القادة الليبيين وقتلهم.

يذكر أن شركة "بلاك ووتر" متهمة بجرائم حرب في العراق، عبر عناصرها الذين أرسلتهم الحكومة الأمريكية أثناء غزو العراق.

ويأتي تقرير الصحيفة بالتزامن مع لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش والقائد اللييبي خليفة حفتر، التي تسيطر قواته على مناطق في شرق ليبيا.

وكان الطرفان الليبيان اتفقا على إدارة شؤون البلاد عبر حكومة مشتركة، على أن تُجرى انتخابات في كانون أول القادم، في سبيل توحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.