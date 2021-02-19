تقارب بين واشنطن وطهران.. ظريف «سنتراجع في حال ألغيت العقوبات»

عقب إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إعلان الرئيس السابق "دونالد ترامب"، إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلاً: «سنتراجع عن جميع خطواتنا إذا رفعت واشنطن عقوباتها دون شروط وبشكل عملي».



وتستضيف باريس، اليوم، وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بدعوة من نظيرهما جان إيف لودريان لاجتماع يشارك فيه عن بعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «سيخصص، وفق بيان الخارجية الفرنسية أمس، بشكل أساسي لإيران وللأمن الإقليمي في الشرق الأوسط». وهذا الاجتماع هو الثاني من نوعه خلال 7 أيام مع فارق أن الاجتماع السابق تم بمجمله «عن بعد».



في المقابل، توقع مصدر استشاري في الرئاسة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم الجمعة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خلال كلمته في مؤتمر الأمن العالمي.



لكن لاتزال هناك عقبة تواجه هذه الاتفاق، حيث يرى الجانب الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي في العاصمة الفرنسية، أن «العودة إلى الاتفاق النووي بصيغة 2015 ليست كافية لأن أموراً كثيرة قد تغيرت على صعيد قدرات إيران النووية وتراكم معرفتها التكنولوجية وعلى صعيد التطور الذي لحق ببرنامجها الباليستي، فضلاً عن أدائها الإقليمي سواء كان في اليمن أو العراق وسوريا ولبنان» وبالتالي، فإن العواصم الأوروبي وفي مقدمتها باريس تدفع لكي تحتفظ واشنطن بـ«ضمانات» تكفل معالجة متوازية للملفات الرديفة للملف النووي بعين الاعتبار وألا يترك الحبل على الغارب لإيران.



وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس أنّ «الولايات المتّحدة ستخفّف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة في نيويورك»، والتي ازدادت بشكل كبير في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.