تصنيع "زيت الزيتون البكر" ضمن ورشة عمل بطرطوس

مع اقتراب موسم قطاف الزيتون، أقامت مديرية الزيتون في وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي ورشة عمل تحت عنوان "تصنيع زيت الزيتون البكر والعوامل المؤثرة في جودته"وذلك في المركز الثقافي بمحافظة طرطوس.



بداية الورشة استعرض مدير الزراعة في المحافظة علي يونس الواقع الزراعي وتقديرات الانتاج الاولية من الزيتون للعام الحالي ٢٠٢١ على مستوى المنطقة والانواع الموجودة والمساحات المزروعة، والتي بلغت 75 ألف هكتار و بعدد يقارب 11 مليون شجرة, لافتاً إلى أن التقديرات الأولية للزيتون لهذا الموسم تقارب 50 ألف طن.



من جانبها شرحت عبير جوهر مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة واقع زراعة الزيتون في الجمهورية العربية السورية والمساحات المزروعة وموعد القطاف والسلبيات والايجابيات والمعوقات في عملية الانتاج بدءا من القطاف إلى المعصرة ثم التعبئة انتهاءا بالاستهلاك والحفظ.



واشارت جوهر إلى أهمية دور المعاصر الموجودة في القطر ودورها في رفع قيمة المنتج ووصوله إلى المستهلك بصورة مثالية.



وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات منها تطوير خطوط الانتاج قي المعاصر الزيتون وزيادة طاقاتها الانتاجيةوتحديد العوامل المحدد لسعر زيت الزيتون بما يتوافق مع تكاليف الانتاج وتقديم حوافز تشجيعية لإقامة مشاريع المرتبطة بقطاع الزيتون.