تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله

بدأت لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في السويداء بإجراء تسوية أوضاع المطلوبين من أبناء المحافظة، مقابل التعهد والالتزام بعدة قضايا بينها عدم التظاهر، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام محلية.



ونقلت الوسائل عن مصادر محلية من داخل المدينة بأن «لجنة مشتركة من الفروع الأمنية في محافظة السويداء، شرعت أمس الأحد، بإجراء تسوية تشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة، إضافة إلى شريحة محددة من المطلوبين بقضايا أمنية».



وأضافت المصادر بأن «التسوية تستهدف بالدرجة الأولى المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، شرط أن يلتحقوا للخدمة ضمن الفيلق الأول في الجيش السوري، المنتشر في المنطقة الجنوبية "ريف دمشق – درعا – القنيطرة – السويداء"، على أن تسقط كافة العقوبات المترتبة على الفرار والتخلف».



المصادر أوضحت بأن «التسوية تشمل أيضاً المطلوبين بقضايا أمنية، باستثناء من يوجد بحقه دعاوى شخصية بقضايا قتل وخطف وسلب»، مشيرةً إلى أن «اللجنة ستقدم كتاباً للشخص الذي يبادر بتسوية وضعه، يتيح له التنقل بحرية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لمدة 6 أشهر».



وتستقبل اللجنة الراغبين بتسوية أوضاعهم يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، في مبنى محافظة السويداء، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية سورية.



وجرت هذه التسويات بعد إجراء عدة زيارات لوفد روسي إلى السويداء، أواخر العام الماضي، إذ تحدث الوفد وجود مساعي لإجراء تسويات أوضاع لأبناء المحافظة.