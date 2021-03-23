تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة في دمشق

أصدرت محافظة دمشق تسعيرة جديدة للخبز المرقد السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة.

حيث أصبح سعر ربطة الخبز المرقد السياحي وزن 1كغ 1700 ليرة سورية، والصمون القاسي بسعر 2200 ليرة، وخبز الصمون الطري 2000 ليرة.



وبالنسبة للكعك، فقد أصبح سعر كيلو الكعك بالسمسم 3800 ليرة، والكعك بدون سمسم بسعر 3500 ليرة، فيما بلغ سعر ربطة خبز النخالة وزن 1كغ 1000 ليرة.



ونقل موقع “الخبر”، عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، توضيحه أن رفع سعر الربطة وزن 1 كيلو غرام إلى 1700 ليرة جاء نتيجة ارتفاع المواد الداخلة بالإنتاج وخاصة الطحين.



يذكر أن الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز “السياحي والصمون”، الأمر الذي يبرره بعض الباعة في مختلف المحلات المتواجدة في دمشق، بارتفاع كلف ومستلزمات المواد من غاز، وطحين، وسمسم، وزيت وسكر وعمالة، وغيرها من المبررات.



يشار إلى أن الوزارة رفعت، في وقت سابق، سعر مبيع طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير المادة وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها.