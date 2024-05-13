تعليق طلبات قروض الطاقة للمصرف التجاري

13-05-2024

تعليق طلبات قروض الطاقة للمصرف التجاري

أعلنت وزارة المالية عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة إلى فروع التجاري، وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع، مشيرة إلى أن منح هذه القروض مستمر للطلبات الموجودة لدى فروع المصرف.

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