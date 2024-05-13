اجتماع المركزي السوري مع المصارف لمناقشة التحول الرقمي

عقد مصرف سورية المركزي اجتماعًا برئاسة حاكم المصرف مع مديري المصارف العاملة وخبراء في الدفع الإلكتروني وتقنية المعلومات.

الهدف من الاجتماع هو توضيح متطلبات القطاع المصرفي لمواكبة خطة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يعمل عليه المصرف المركزي.

يهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني والمواكبة للمعايير العالمية، مع الاستفادة من تجارب المصارف المركزية الأخرى.

تأتي هذه الجهود استنادًا إلى توجهات الحكومة واعتمادها استراتيجية التحول الرقمي، حيث قام مصرف سورية المركزي بإصدار العديد من القرارات لتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع.

يهدف هذا الجهد إلى تحقيق الشمول المالي وتعزيز النظام المصرفي.

تم تعديل القرار الصادر سابقًا بخصوص الضوابط المتعلقة بقنوات الدفع الإلكتروني للسماح بعدم وجود حد أقصى لعدد عمليات الشراء اليومية، مع تحديد سقف لقيمة الشراء اليومية عبر أجهزة النقاط بمبلغ معين، إلى جانب توسيع نطاق الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية.

من جهته، أوضح مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في المصرف المركزي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لحالة التضخم والحاجة لتعزيز التعاملات الإلكترونية وتحفيز استخدام الدفع الإلكتروني بشكل أكبر.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز بنية الدفع الإلكتروني وتبسيط العمليات التجارية، مع التركيز على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتوفير الحلول الفنية لتسهيل هذه العمليات في مختلف القطاعات.



الوطن